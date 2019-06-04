На сайте петиций к президенту Украины зарегистрировано прошение о немедленном отстранении главы МВД Украины Арсена Авакова. Она была опубликована 2 июня, через два дня после пьяной смертельной стрельбы полицейских по 5-летнему Кириллу Тлявову.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождении от должности министра внутренних дел А.Б. Авакова", - говорится в тексте петиции.

По состоянию на 14:17 вторника, 4 июня, ее поддержали 9071 человек.

Фото: petition.president.gov.ua

Как сообщала "Страна", в парламенте Украины потребовали от Авакова, Князева и Трубы отчитаться о ходе расследования убийства ребенка пьяными копами. Представитель фракции "Самопомич" Елена Сотник заявила о необходимости "политической ответственности" за трагедию.

Напомним, что копов, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика, посадили в СИЗО на 2 месяца.