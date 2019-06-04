Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Дмитрия Ценова, который подал в отставку из-за убийства мальчика под Киевом, с должности начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Исполняющим обязанности начальника ГУ Нацполиции в области будет назначен Андрей Небитов. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Насколько я понял, он был уволен еще ночью", - сказал спикер ГУ Нацполиции Николай Жукович. По его словам, Ценов уже попрощался с коллективом и поблагодарил за работу.

Как сообщала "Страна", глава полиции Киевской области Ценов после увольнения попросился на Донбасс. Напомним, в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы.

Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства. Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик, которого ранее ранили двое пьяных полицейских. Врачи боролись за его жизнь трое суток, но ранение оказалось слишком тяжелым - пуля попала в голову.

4 июня копов, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика - Ивана Приходько и Владимира Петровца, посадили в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.