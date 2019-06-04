Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который исполняет обязанности председателя на время отпуска Василия Грицака, получил звание лейтенанта. Об этом сообщает КП в Украине, ссылаясь на собственные источники.

Воинское звание лейтенанта друг детства Владимира Зеленского получил несколько дней назад, сообщает УНН. Сделано это было для того, чтобы Баканов имел юридическую возможность получить назначение в СБУ.

Кроме того, агентство утверждает, что Баканов не служил в армии и не состоял на воинском учете. Иван Баканов родом из Кривого Рога. Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве. Баканов работал главным юристом "Студии Квартал". С 2017 года возглавлял партию "Слуга народа". С Зеленским дружит с детства. Эксперты предполагали, что Баканов и дальше будет главой партии, но на эту роль в Зе-команде выдвинули Дмитрия Разумкова, а Баканов стал замглавы СБУ. Также Зеленский ввел Ивана Баканова в состав СНБО.

Иван Баканов Фото: СБУ

Напомним, Владимир Зеленский своим указом назначил Ивана Баканова на должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Он также потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели.