В Израиле вместо флагов ЛГБТ вывесили флаги Литвы. С 9 по 15 июня в израильской столице состоится крупнейшее в регионе ЛГБТ-мероприятие - Tel Aviv Pride Week.

Информация об этом инциденте появилась 3 июня в треде на популярном сайте Reddit. О замене флагов также информировало израильское издание Ynet в Facebook.

Публикация собрала более восьми тысяч лайков, около 400 репостов и тысячу комментариев.

Фото: facebook.com/ynetnews

Как сообщала "Страна", Зеленский поздравил нового президента Литвы с победой на выборах. Он пожелал успехов новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседу и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства.

Отметим, что в Бразилии, где президентом является открытый противник геев, гомофобию признали преступлением.

А в российской Чечне уже заявили о "гей-атаке".