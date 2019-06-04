Президент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе во вторник намерен озвучить свои ожидания по поводу решения исторического конфликта между государствами. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, на встрече Дуда прежде всего хочет узнать о политических планах нового лидера Украины, а также представит Зеленскому "нашу оценку польско-украинских отношений, имеющих в настоящее время два измерения".

"Измерение, которое очень нас сближает, то есть геополитические интересы, объединяющие Польшу и Украину, а также общественный вопрос, то есть тот факт, что сейчас, как никогда ранее, очень велико присутствие украинцев в Польше", - сказал Щерский.

В то же время он добавил, что есть проблемы, связанные с исторической политикой. "Президент передаст также свои надежды по этому вопросу. Он повторит то, чего мы ожидаем (...) Хорошим началом будет отмена запрета на эксгумации, это то, что надо было сделать уже давно", - считает Щерский.

Польская сторона ожидает, что Зеленский поспособствует снятию моратория на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, который был наложен еще 2017 в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

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