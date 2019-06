Юлия Мендель, которую 3 июня президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем, еще будучи кандидаткой на эту должность, писала материалы для The New York Times, что может свидетельствовать о конфликте интересов. Об этом пишет CNN.

Как сообщила пресс-секретарь NYT Ари Исаакман Беваскуа, в издании не знали, о том, что Мендель претендует на должность в команде президента Украины, поэтому и о возможном конфликте интересов не думали. Между тем, когда эта информация стала общеизвестной, против Times поднялась волна общественного осуждения.

Отметим, что 20 мая в издании вышла статья Мендель об украинской политике, а 1 мая в The New York Times опубликовали нашумевший материал о генпрокуроре Украины Юрии Луценко, адвокате президента США Рудольфе Джулиани и сыне Джо Байдена Хантере. Также Мендель является автором еще одной статьи об Украине для The Times, опубликованной 19 мая. Она была посвящена сексуальным домогательствам в армии, но в издании заверяют, что автор подавала ее раньше, чем свое резюме в АП.

"Мисс Мендель написала одну статью для NYT в мае, когда она была кандидатом на правительственную должность, о роспуске парламента"... Если бы она сообщила редакторам о своем заявлении о приеме на работу, они бы не дали ей этого задания, и мы бы немедленно прекратили работать с ней, учитывая этот серьезный конфликт интересов", - сказала Ари Исаакман Беваскуа.

Однако, редакторы NYT "уверены, что, несмотря на конфликт, который должен был быть раскрыт", репортаж Мендель, включая противоречивую историю от 1 мая, "был справедливым и точным".

