Предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО приведет к ухудшению безопасности в Европе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает "Интерфакс".

По его словам, подобные инициативы американской стороны расшатывают ситуацию в регионе и в Украине в частности. "Это еще один шаг в создании дополнительных препятствий для реализации минского процесса", - добавил Грушко. Замминистра также считает, что предоставление Украине статуса союзника Вашингтона - это "еще один поощряющий сигнал [для] партии войны в Киеве".

О том, что палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", стало известно 31 мая. Документ направлен на укрепление обороноспособности страны, увеличение военной помощи и возможное включение Киева в список главных союзников Вашингтона вне НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил "важный сигнал от США", который сделал Украину американским союзником. Он поблагодарил США за последовательную поддержку Украины, а президента США Дональда Трампа - за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.