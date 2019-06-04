В церемонии празднования 75-летия высадки войск в Нормандии будут участвовать президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании Тереза Мэй и Канады Джастин Трюдо. Об этом во вторник, 4 июня, передает телеканал Euronews.

По данным телеканала, Макрон и Трамп посетят кладбище, с которого открывается вид на "Омаха-бич" - такое кодовое название носил один из пяти секторов высадки сил союзников во Франции в 1944 году.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп будет сопровождать канадского коллегу Джастина Трюдо на "Джуно-бич" - сектор высадки канадских и британских частей.

Мы разбирались, почему Зеленского не позвали в Нормандию и куда он совершит свой первый зарубежный визит. При этом, приглашение не получил и президент России Владимир Путин.

Отметим, что в США выпустили памятные монеты к 75-летию окончания Второй мировой, но без СССР.