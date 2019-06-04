Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью супруги президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы.

"С огромным сожалением узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге в Тwitter администрации президента.

Фото: twitter.com

Супруга главы Израиля Реувена Ривлина - Нехама Ривлин скончалась в возрасте 73 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху.

Нехама Ривлин. Фото: из открытых источников

Как отмечается, Ривлин умерла спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский выразил сочувствие родным погибших в Шереметьево и напомнил о потерях на Донбассе.

Также мы сообщали, что выражая соболезнования Шри-Ланке Трамп ошибся и заявил, что от взрывов погибло 138 миллионов человек.