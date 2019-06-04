На заседании Верховной Рады во вторник, 4 мая, депутаты не включили в повестку дня законопроекты об импичменте и избирательных правах военных, внесенные президентом Владимиром Зеленским.

Так, нардепы не проголосовали за включение в повестку дня сессии законопроектов №10340 и №10340-1 об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), один из которых был предложен Владимиром Зеленским.

Также по результатам голосования, в повестку дня не попал президентский законопроект (№10356) о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Нардепы не стали голосовать за включение в повестку дня еще ряда законопроектов - в сфере финансирования программ и учреждений здравоохранения, в сфере жилищно-коммунальных услуг и в сфере энергетики.

Напомним, первый внесенный Владимиром Зеленским в Раду законопроект касался публичных закупок во время выборов, также после этого он внес проект закона о парламентских выборах. Однако 22 мая нардепы отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов - президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

После этого представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявлял о том, что глава государства начнет подавать программные законопроекты только после избрания нового парламента с пропрезидентским большинством.

Однако уже 29 мая Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте. Также мы писали о том, что президент внес в Раду проект о правах военных на выборах Рады.

Кроме того, 3 июня Рада зарегистрировала законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение.