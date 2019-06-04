Народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко призвал к созданию широкого оппозиционного фронта. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, пишут "Украинские новости".

"Мы всегда выступали за создание единого оппозиционного фронта. Благодаря, в том числе, и нашим усилиям был сменен президент страны. Мы выступали против политики режима Порошенко, которая привела к тотальному обнищанию граждан и неконтролируемому разгулу национализма", - отметил он.

Юрий Бойко заявил, что сегодня "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова к объединению со всеми политическими силами, которые разделяют ее идеологические основы и принципы. "Это мир в Донбассе, снижение драконовских тарифов, прекращение социального геноцида, поддержка граждан, урегулирования отношений с РФ. Если те или иные политические силы это поддерживают, то мы готовы рассматривать возможность партнерства с ними", - сказал оппозиционный политик.

Как сообщала "Страна", букмекеры из "Пари Матч" начали принимать ставки на исход внеочередных парламентских выборов. По их прогнозам, лидирует партия "Слуга народа" Владимира Зеленского, на втором месте - "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Замыкает тройку лидеров – "Европейская солидарность" Петра Порошенко.