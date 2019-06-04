В международном аэропорту Одессы не пропустили на территорию Украины гражданку России из-за ее публикаций в социальных сетях. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает пресс-служба ГПС.

"Вчера в международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы не пропустили гражданку РФ, осуществлявшую информационно-подрывную деятельность в отношении Украины", - говорится в сообщении. Женщине было отказано в пересечении государственной границы Украины и проинформированы сотрудники СБУ.

Прилетевшая из Минска в Одессу москвичка публично выражала сепаратистские взгляды относительно Украины на ее страницах в соцсетях. В погранслужбе назвали это информационно-подрывной деятельностью и не пропустили иностранку.

"Страна" разбиралась, как перед уходом власть гребет взятки с границы. По нашим данным "такса" за быстрый проезд составляет 30 евро. "При Януковиче тут такого не було", - отметил житель приграничной Рава-Русской, где находится один из пунктов пропуска.

Напомним, что пограничники задержали экс-сепаратиста из "ЛНР", который служил у Гиви и поехал в Киев. Он был задержан на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар".