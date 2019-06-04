Украинская певица Ани Лорак уволила вся свою команду. Об этом сообщает телеграм-канал Super.ru.

По данным ресурса, певица приняла решение проститься с концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной (PR-менеджер) и со своим администратором, которые работали вместее с Ани Лорак много лет.

"В окружении звезды поясняют: Каролину перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер. Одновременно с этим, у Лорак существенно сократился концертный график - ближайшие выступления певицы намечены лишь на август",- говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас артистка находится в США, где у нее якобы начинается "новая жизнь". Также уточняется судьба уволенных ею сотрудников - все они устроились на работу в продюсерский центр Михаила Гуцериева.

Ранее "Страна" писала о том, что Лорак намекнула на новую любовь, показав фото без бюстгальтера.

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