Сегодня Голосеевский суд Киева взял под стражу полицейских, один из которых застрелил пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Детально об этом преступлении мы рассказывали в материале "Умер 5-летний мальчик, в которого стреляли пьяные копы. Все, что известно о трагедии".

Обоих полицейских - Ивана Приходько и Владимира Петровца - арестовали на 60 дней без права внесения залога.

Впрочем, этот арест выглядит больше как дань общественному возмущению. Потому что из сегодняшних судебных слушаний можно сделать вывод, что серьезной доказательной базы у следствия нет.

А учитывая, что дело приобретает политический окрас и уже превращается в повод требовать отставки Арсена Авакова, то МВД объективно заинтересовано выяснить, что стрелявшие копы, возможно, не так виноваты, как ожидалось.

То есть дело могут вообще спустить на тормозах и под конец отпустить подозреваемых, как это уже часто происходило по резонансному криминалу - что по бойне в Княжичах, что по делу о застреленном в Киеве подростке.

"Страна" отвечает на главные вопросы сегодняшнего судебного заседания.

Сколько было стрелков?

На суде прокуратура заявила, что во время стрельбы с полицейскими был некто Кривошеев. Он считается свидетелем по делу (пока единственным, кто может подтвердить факт стрельбы), но, по словам прокурора, мужчина также мог принимать участие в тех событиях и совершал выстрелы.

Правда, почему Кривошеев в таком случае не задержан - непонятно.

По данным следствия, Петровец и Приходько были в доме родственника Петровца. Вместе с ними находился и Кривошеев (кем он приходится подсудимым - неизвестно). Предположительно они имели при себе охотничье ружье, из которого стреляли.

Кроме того, вместе с ними мог находиться ребенок хозяина дома. Об этом заявляет защита, которая ведет линию на то, что мальчик тоже мог иметь доступ к оружию и в теории - спустить курок.

Также адвокат предъявил суду протокол допроса старшего брата погибшего - Дениса, который указал на совершенно иных неустановленых людей, которые находились на месте события. Прокуратура заявила, что о допросе несовершеннолетнего свидетеля им ничего не известно, а в протоколе нет даже дат допроса.

Кто стрелял в ребенка?

На этот вопрос ответить пока невозможно.

Оружие, из которого стреляли, не нашли. Чье оно - тоже неизвестно. Собственно, поэтому нельзя и провести экспертизы, кто именно стрелял.

Оба полицейских стрельбу по ребенку отрицают.

"Я сам отец двух детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в том направлении", - заявил Петровец, из чьих слов следует, что куда-то он все-таки стрелял.

Пьяные или нет?

По словам стороны обвинения, от экспертиз оба подозреваемых отказались, хотя по словам свидетелей они были пьяны. Был ли принудительный отбор образцов - непонятно. Поэтому данные о пьянке базируются лишь на чьих-то словах (предположительно Кривошеева, которого в суде не было).

Что это все означает

Выводы из слушаний по мере пресечения неутешительны.

У следствия крайне слабая доказательная база. Она основывается лишь на показаниях одного-единственного свидетеля - Кривошеева. Ни экспертиз на опьянение, ни оружия в деле пока что нет.

В том, что оружие спрятали или скорее всего уже уничтожили - тоже сомневаться не приходится. С момента убийства ребенка пошли пятые сутки, и очевидно, что ружье за это время или нашла бы полиция, или скрыли бы те, кто не заинтересован в обвинительном приговоре.

Учитывая, что полицейские вообще изначально пытались обставить дело как "ребенок сам упал и разбил голову об асфальт", не исключено, что вещдоки были уничтожены уже на этой стадии.

Поэтому пока что дело об убийствие маленького Кирилла Тлявова разваливается. И не будь у него такого резонанса, то подозреваемые скорее всего отделались бы домашним арестом или вообще выходом под личное обязательство.