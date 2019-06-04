Следствие предполагает, что к убийству 5-летнего Кирилла, которого 31 мая в Переяслав-Хмельницком смертельно ранили двое пьяных полицейских, могут быть причастны более двух человек. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Щербина.

Так, по его словам, на месте события, кроме 31-летнего лейтенанта Ивана Приходько и 42-летнего сержанта Владимира Петровца, также находился еще свидетель Кривошеев и малолетний сын одного из подозреваемых, который тоже имел доступ к оружию.

Кроме того, сообщается, что во время обыска дома, где накануне инцидента отдыхали подозреваемые, и во дворе, где устроили стрельбу, правоохранители изъяли гильзы и патроны, а вот само оружие пропало.

По словам адвоката потерпевшей стороны, тело 5-летнего Кирилла, который умер в больнице 3 июня, пробудет в морге еще три дня - для проведения экспертиз. Поэтому дата похорон еще не определена.

Напомним, 31 мая в Переяслов-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома. Пуля попала в голову 5-летнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке. "Страна" подробно писала обо всем, что известно о трагедии, а также реакции на нее в полиции, ГБР и социальных сетях.

Суд по избранию меры пресечения подозреваемым состоялся утром во вторник, 4 мая. Мы вели онлайн-трансляцию заседания. Также "Страна" писала о том, что оба подозреваемых - Иван Приходько и Владимир Петровец - на суде отрицали свою вину. Впрочем, на меру пресечения это не повлияло: обоих отправили в СИЗО без залога на 60 дней.