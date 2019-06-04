26 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием двух маршруток и легковушки, которое произошло во вторник, 4 июня, в городе Боярка Киевской области. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевщины.

"Трое из них в тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Уточняется, что ДТП произошло около 10:00 на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого.

Фото: kv.npu.gov.ua

"По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса "Мерседес", который, продолжая движения по второстепенной дороге, "зацепил" автомобиль "Шкода". После этого автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", - пояснили в полиции.

Водитель автобуса "Мерседес" задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а транспортное средство изъято и отправлено на штрафплощадку.

Сотрудники Следственного управления полициии Киевской области открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Рассматривается вопрос об объявлении подозрения водителю и избрании ему меры пресечения.

Напомним, что сегодня утром в Харькове в результате столкновения маршрутки и грузового микроавтобуса пострадали (по уточненным данным) 10 человек.

Также мы сообщали, что под Запорожьем судят водителя КамАЗа, из-за которого в ДТП погибли семь человек.