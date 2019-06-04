В среду, 5 июня, Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: температура воздуха днем ​​поднимется до +24...+29 градусов, на востоке и юге - до +28...+33 градусов. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Во Франции, Великобритании и местами даже в Испании и Португалии в среду холодяка до+10...+15 градусов. Еще и с дождями. Ну, дождями нас тоже не удивишь, в большинстве областей Украины завтра снова дожди или ливни, грозы, во время гроз - шквалы и град", - написала Диденко.

По ее словам, северо-восточную часть Украины, Сумскую и Харьковскую области, осадки обойдут 5 июня стороной. Также Диденко добавила, что в среду в восточных областях предполагается порывистый сильный ветер.

В Киеве в среду, 5 июня, местами ожидаются дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью +17...+19 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

"Пейте побольше полезной жидкости, надевайте натуральные и светлые ткани, купите термальную водичку пшикать на себя и симпатичного соседа в транспорте, вычесывайте кошек и поставьте им в разных местах побольше мисочек со свежей водой. Лето раскручивается", - подытожила Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь. Средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне +18...+22 градуса, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Также мы писали, что во вторник, 4 июня, дожди с грозами дошли до Киева.