Во время первого визита президента Зеленского в Брюссель на встрече с партнерами международные журналисты не смогут задать ему вопросы.

Об этом говорится в твиттер-микроблоге журналиста Рикарда Йозвяка. "Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" - отметил он.

Журналист сообщил, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Также Зеленский может не отвечать на вопросы и во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Как сообщала "Страна", в конце мая в Украину приезжали еврочиновники, чтобы обсудить с командой Зеленского грядущие отношения с ЕС.

Отметим, что в Европейской комиссии заявили, что ждут от визита Зеленского в Брюссель "возможности поддержать очень хороший уровень отношений, который мы имели с Украиной и во время президентства Порошенко".