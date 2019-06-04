Сегодня, 4 июня, на заседании Голосеевского суда, где вынесли меру пресечения двум полицейским - Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика, следствие обнародовало новые данные стрельбы. об этом сообщает корреспондент "Страны".

По данным прокуроров, Петровец и Приходько 31 мая находились в доме родственника Петровца в Переяслав-Хмельницком. Вместе с ними находился еще один человек - Кривошеев, который проходит по делу свидетелем. Предположительно, у мужчин при себе находилось охотничье оружие, из которого стреляли по банкам и бутылкам на улице.

По словам стороны обвинения, территория, на которой подозреваемые проводили стрельбу, не огорожена и ее можно считать общественным местом.

Напомним, Приходько и Петровец стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома. Пуля попала в голову 5-летнего ребенка, который в это время гулял на детской площадке. 3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание. Изначально областная полиция исключала огнестрел. Сообщалось, что ребенок подскользнулся и ударился головой об асфальт. Но когда стало ясно про огнестрельное ранение все сообщения про несчастный случай исчезли с сайта областной полиции, а прокуроры изменили подозрение на "умышленное убийство".

Как сообщала "Страна", сегодня, 4 июня, в Голосеевском суде Киева состоялось заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. "Страна" следила за событиями в суде онлайн.