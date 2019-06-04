В Администрации президента Украины опровергли информацию о том, что встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится после саммита G20, который пройдет 28-29 июня. Об этом свидетельствует сообщение на странице АП в Facebook.

Данные о датах встречи и о том, что она состоится после переговоров Трампа с Путиным, озвучил Борис Тизенгаузен в интервью программе "Ваша Свобода", где его представили внештатным советником Зеленского. В АП опровергли и эту информацию. В сообщении сказано, что Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды президента.

"3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи гаранта с президентом США Дональдом Трампом. Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов: Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - сказано в сообщении АП.

Также пресс-служба Администрации президента подчеркнула, что любая информация о кадровых назначениях оперативно появляется на сайте АП.

Скриншот: Facebook/ Адміністрація Президента України

Напомним, приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа в четверг, 30 мая.

Также мы писали, что в США предложили сделать Украину главным союзником Америки. Так, проект закона об усилении поддержки Украины был презентован в Палате представителей Конгресса США.