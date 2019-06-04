Второго из копов, Владимира Петровца, застрелившего 5-летнего мальчика, также отправили в СИЗО без залога на 60 дней. Заседание проходило в Голосеевском суде Киева. Первым меру пресечения вынесли для 31-летнего Ивана Приходько, которого также подозревают в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова в Переялав-Хмельницком.

Напомним, "Страна" следит за событиями в суде онлайн.

Оба подозреваемых - 31-летний Иван Приходько и 42-летний Владимир Петровец на суде отрицали свою вину. Приходько настаивал, что не стрелял в направлении ребенка и просил разобраться в инциденте с учетом того, что сам воспитывает двух детей. Защита Приходько отметила, что свидетель преступления по фамилии Кривошеев также осуществлял выстрелы, однако ему не было сообщено о подозрении. Защитник просил провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы установить виновника смертоносного выстрела.

Второй патрульный - 42-летний Владимир Петровец - также отрицал свою вину. Суд установил ему аналогичную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Оглашение меры пресечения первому полицейскому - Ивану Приходько

Адвокат стороны защиты после заседания сообщил, что оружие, из которого стреляли, и количество людей, которые там находились - не установлено. Экспертиза не была проведена, поэтому пока неясно, кто сделал выстрел, который привел к смерти мальчика. По словам прокурора, оружие не нашли, от экспертиз два подозреваемых отказались, хотя, по словам свидетелей, они были пьяны. Сторона защиты предъявила суду протокол допроса старшего брата погибшего - Дениса, который указал на совершенно иных неустановленных людей, которые находились на месте события. Прокуратура заявила, что о допросе несовершеннолетнего свидетеля им ничего не известно, а в протоколе нет даже дат допроса.

Напомним, оба полицейских проходят по делу об убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома. Пуля попала в голову 5-летнего ребенка, который в это время гулял на детской площадке.

Как сообщала "Страна", 3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание. Изначально областная полиция исключала огнестрел. Сообщалось, что ребенок подскользнулся и ударился головой об асфальт. Но когда стало ясно про огнестрельное ранение все сообщения про несчастный случай исчезли с сайта областной полиции. После смерти мальчика прокуроры изменили подозрение - переквалифицировав его на умышленное убийство.