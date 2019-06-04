Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 6527-д о сельскохозяйственной кооперации. При голосовании в текст документа вносили поправки с голоса.

Проект предусматривает отказ от разделения с/х кооперативов по типам на производственные и обслуживающие. Члены кооператива могут самостоятельно выбрать виды деятельности - производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный, а также форму деятельности - с целью или без цели получения прибыли, пишет "112 Украина".

Предлагается переход от существующих с/х кооперативов к новой единой форме. Зарегистрированные ранее смогут функционировать по предварительным правилам некоторое время - но в течение трех лет должны перерегистрироваться.

Для действующих кооперативов сохраняется возможность продолжить деятельность в условиях, которые очень похожи на действующие ранее.

Кооперативы, которые действуют с целью получения прибыли, получат право осуществлять операции со сторонними лицами, которые не являются членами кооператива, на сумму до 20% выручки объединения. Не будет ограничений на переход права собственности на продукцию своих членов.

Законопроект предусматривает возможность образования объединений с/х кооперативов - так называемых кооперативов второго уровня.

Доработанный законопроект предлагает предоставлять с/х кооперативам компенсации в размере до 90% суммы ЕСВ, уплаченного соответствующими с/х кооперативами. Компенсировать намерены за счет средств из госбюджета.

Есть еще одна новация - возможность принятия решений с/х кооперативом с учетом дополнительного количества голосов членов, пропорционально их участию в хозяйственной деятельности об’единения.

У одного представителя кооператива может быть не больше дополнительных голосов, чем ⅙ общего количества участников. Общее число дополнительных голосов должно составлять до трети от общего количества членов с/х кооператива.

Дополнительные главы не будут учитываться при принятии решений об изменениях в устав, правил внутрихозяйственной деятельности с/х кооператива, о вступлении в с/х объединение или выход из него; реорганизации или ликвидации кооператива. Такое решение считается принятым, если за него проголосовало по крайней мере ⅔ членов кооператива, которые приняли участие в общем собрании (если устав не требует большего количества голосов).

Проект закона предусматривает создание в каждом с/х кооперативе фонда развития, имущество и деньги которого не будут подлежать распределению между его членами. Эти средства должны идти на развитие материально-технической базы кооперативов, приобретение основных средств, корпоративное образование, развитие кооперации.

Если кооператив ликвидируют, фонд развития можно передать другому с/х кооперативу или объединению кооперативов. Если такое решение не приняли - имущество и средства фонда перейдут в государственный или местный бюджет.

Предлагается основание Агентства содействия развитию сельскохозяйственной кооперации, которая, в частности осуществлять информационную, консультативную и методологическую помощь, направленную на развитие сельскохозяйственной кооперации, разрабатывает предложения по созданию благоприятной налоговой, финансово-кредитной, инвестиционной государственной политики в этой сфере.

В с/х кооперативах, которые действуют без цели получения прибыли, предусматривается создание основного фонда, который формируется за счет поворотных взносов членов кооператива, а также возможности возврата (если предусмотрено уставом) целевых взносов вносятся в специальный фонд кооператива.