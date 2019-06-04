В случае, если Россия после пересмотра правил Парламентской ассамблеи Совета Европы вернется в организацию, доверие к ней будет подорвано. Об этом заявил заместитель главы МИД Василий Боднар в эфире UA:Украинское радио.

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование произошло не так, как мы того хотели", - сказал Василий Боднар.

Заместитель министра добавил, что возвращение России в ПАСЕ не является архикритичным само по себе, однако может полностью подорвать доверие к организации.

"В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать, прежде всего, права человека и основные положения функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - сказал Василий Боднар.

Напомним, в апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и аннексия Крыма. РФ, лишенную права голоса, уже давно пытались вернуть в ПАСЕ, а Киев этому всячески препятствовал. И вот теперь ситуация сдвинулась в пользу Москвы.

Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ, во время заседания в Страсбурге 14 мая.

А уже 4 июня Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.