Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без возможности внесения залога обоих полицейских - Ивана Приходько и Владимира Петровца, которые обвиняются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Оружие, из которого стреляли, не нашли. Чье оно и где - тоже неизвестно.

31-летней Приходько заявил, что не стрелял в направлении Кирилла.

42-летней Петровец - что не стрелял вообще.

Прокурор сказал, что Петровец уклонялся от экспертизы на алкоголь. Ее результаты озвучены не были.

В ходе заседания обвинение называло еще одну фамилию - Кривошеев. Этот мужчина (проходит по делу как свидетель) якобы тоже был там и совершал выстрелы. Кто он - выясняем.

Защита заявила, что помимо копов и Кривошеева на месте трагедии еще был малолетний сын одного из подозреваемых, который тоже имел доступ к оружию.

Родных мальчика на суде не было. Когда похороны - неизвестно. Еще три дня тело Кирилла будет в морге.

Подробно о том, что происходило сегодня в Голосеевском райсуде, можно прочесть здесь.

Предыстория:

В пятницу, 31 мая, в Переяславле-Хмельницком Киевской области дети гуляли возле своих домов.

Один из ребят - 5-летний Кирилл Тлявов - внезапно упал, у него потекла кровь из головы. Оказалось, что двое копов, будучи подшофе, неподалеку стреляли по бутылкам и попали в мальчика. Их задержали.

Изначально дело хотели замять наглым образом. По первом версии, Кирилл сам упал. По второй - коп пристреливал ружье.

Пуля побила мальчику черепную коробку и застряла в мозге. Ему была сделана операция. 3 июня он скончался, не приходя в сознание.

После смерти Кирилла под давлением общественности прокуроры изменили подозрение - переквалифицировали его на умышленное убийство.

Вчера вечером под зданием МВД прошел пикет. Митингующие жгли файеры и кричали: "полиция убивает детей", "Аваков убивает", и требовали отставки министра.

Реакция власти:

Арсен Аваков на момент публикации заметки не прокомментировал трагедию никак.

Владимир Зеленский написал в Facebook, что он как отец и президент сделает все, чтобы виновные были справедливо наказаны.