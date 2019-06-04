Во вторник, 4 июня, торги на межбанковском рынке Украины стартовали с долларом по 27,13-27,23 грн. Об этом свидетельствует информация на сайте IBC.ua.

Между тем, в предыдущий рабочий день к закрытию торгов на межбанке доллар в покупке стоил на 4 копейки дешевле, а в продаже - на 8 копеек.

Евро в покупке подорожал на 23 копейки, а в продаже - на 28 копеек. К открытию торгов на межбанке его курс составил 30,53-30,65 грн. Российский рубль незначительно подорожал - 0,415-0,416 грн.

Напомним, гривня подешевела на 52 копейки за неделю.

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