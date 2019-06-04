Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось к председателю Верховной Рады с требованием о досрочном прекращении полномочий народного депутата БПП Федора Негоя. Об этом говорится на сайте ведомства.

Основанием для обращения стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении народного депутата.

Также агентство составило 38 админпротоколов за нарушение нардепами закона "О предупреждении коррупции" из-за конфликта интересов и совместительства, 7 из них касались именно "совместительства и совмещения с другими видами деятельности".

Печерский районный суд Киева во время рассмотрения протокола в отношении депутата Федора Негоя констатировал факт нарушения требований п. 2 ч. 1-й ст. 25 закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2-й статьи 172-4 КУоАП.

Но производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности.

Требования относительно несовместимости депутатского мандата установлены также статьей 3 закона "О статусе народного депутата Украины". Согласно п. 6 ч. 1-й этой статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

Согласно части 4-й статьи 81 Конституции Украины в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

В связи с этим НАПК просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия поручить профильному комитету парламента обработать материалы о нарушении Негоем требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности.

Комитет должен предоставить спикеру вывод для последующего обращения в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

Федор Негой. Фото: 05542.com.ua

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