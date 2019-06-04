Подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова полицейский Иван Приходько и Владимир Петровец отрицают вину. Об этом они рассказали на заседании Голосеевского районного суда Киева, за онлайн-ходом которого следят корреспонденты "Страны".

Как сообщают "Украинские новости", Приходько отрицает, что стрелял в направлении ребенка. "Я сам отец двух детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации. Я не стрелял в том направлении", - заявил подсудимый. Он просил суд не помещать его под стражу, однако его отправили в СИЗО без залога. Адвокат Приходько настаивает, что сторона обвинения не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.

В частности, правозащитник Приходько отметил, что в материалах суда говорится, что свидетель преступления по фамилии Кривошеев также осуществлял выстрелы, но ему не сообщено о подозрении. Защитник просит провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы определить, кто именно из фигурантов дела совершил смертоносный выстрел.

Сторона защиты Петровца также настаивает на том, что в материалах дела нет обоснования вины полицейского, так как всё обвинение базируются на словах свидетеля. Так, во время следственного эксперимента один из свидетелей, который не смог присутствовать сегодня в зале суда, заявлял, что Владимир Петровец не стрелял.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде потребовали от Авакова, Князева и Трубы отчитаться о ходе расследования убийства ребенка полицейскими.

Сеть также обсуждает смерть 5-летнего ребенка от пули копов. "Аваков вообще не парится", - пишут пользователи.