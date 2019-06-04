Команда Владимира Зеленского собирается водить экскурсии в Администрацию президента, чтобы люди могли приходить и здороваться с главой государства. Об этом в заявил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов, пишет "Украинская правда".

По его словам, его жизнь после назначения перевернулось "с ног на голову" и само помещение АП очень давит.

"Очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме. Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности - потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции", - сказал Трофимов и добавил, что команда Зеленского хочет это изменить.

"У нас есть желание вводить какие-то ежемесячные стратегические сессии с людьми, с экспертами, которые нас чему-то учили бы. Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизни. Первое впечатление - здесь все изолировано", - поделился планами Трофимов.

Он добавил, что здание АП очень большое, и он пока не побывал на всех этажах.

"Здесь очень большое пространство, можно выдавать какой-то самокат, сигвей, чтобы доехать в другой кабинет. Помню, первые дни я искал кабинет Днипрова и не мог понять, где он находится. По-честному, я был только на нескольких этажах в этом здании", - говорит первый заместитель главы АП.

Он также добавил, что еще не видел ни бассейна, ни тренажерного зала.

"Не нашел. Я с удивлением узнал, что здесь есть тренажерный зал, химчистка, библиотека, почта, масса каких-то вещей. Но, честно говоря, я еще всего не посмотрел, просто некогда. Знаю точно, что президент и глава АП уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу", - подытожил Трофимов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Администрации президента рассказали о графике работы Зеленского.

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