В 2019 году Американская академия киноискусств вручит одну из статуэток почетного "Оскара" за заслуги перед индустрией режиссеру Дэвиду Линчу. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, уточняется, что Совет управляющих Академии проголосовал за вручение почетных наград режиссеру Дэвиду Линчу, актеру Уэсу Стьюди и итальянскому кинорежиссеру Лине Вертмюллер. Также премия Джина Хершолта за вклад в гуманное дело будет вручена актрисе Джине Дэвис.

Четыре статуэтки "Оскар" будут представлены на 11-й ежегодной премии Академии в воскресенье, 27 октября. Вручение такой награды означает признание выдающихся "заслуг и достижений в жизни, вклад в состояние кинематографических искусств и наук или заслуг перед Академией".

Дэвид Линч. Фото: STYLEINSIDER

Дэвид Линч - американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник, фотограф. На сегодняшний день ему 73 года. В Каннах он получил "Золотую пальмовую ветвь" (1990) за "Дикие сердцем" и премию за лучшую режиссуру (2001) за "Малхолланд Драйв", также удостоен "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2006).

В фильмографии Линча всего 10 полнометражных фильмов, каждый из которых стал событием в кинематографе. Среди работ Линча - "Слон", "Синий бархат", "Простая история". Наибольшую популярность у широкой публики Линч приобрел после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (Twin Peaks) в 1990-1991, продолженного позднее еще в двух сезонах.

Лина Вертмюллер. Фото: LiveJournal

Лина Вертмюллер - итальянский режиссер (родилась в 1926 году) - начинала карьеру как ассистент режиссера у Федерико Феллини, сняла свыше 20 фильмов, в том числе: "На этот раз поговорим о мужчинах", "Фильм о любви и анархии", "Паскуалино". Семь красоток".

Уэс Стьюди. Фото: Wes Studi | Unofficial Website

Уэс Стьюди - американский киноактер, индеец из племени чероки. Снимался в голливудских лентах: "Последний из могикан", "Схватка", "Танцы с волками", "Джеронимо американская легенда", "Недруги" и др.

Джина Дэвис. Фото: Википедия

Джина Дэвис - американская киноактриса, обладатель Оскара за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Турист поневоле". Снималась также в лентах: "Тутси", "Долгий поцелуй на ночь", "Тельма и Луиза". Последняя принесла актрисе мировую славу.

Напомним, лучшим фильмом Оскара 2019 стала драма о расовой дискриминации "Зеленая книга".

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