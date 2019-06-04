Во вторник, 4 июня, Голосеевский суд Киева взял арест на 60 дней без возможности внести 31-летнего Ивана Приходько, которого подозревают в смерти 5-летнего ребенка - Кирилла Тлявова в Переялав-Хмельницком.

Напомним, "Страна" следит за событиями в суде онлайн.

Иван Приходько во время судебного заседания отрицал свою вину. Он настаивал, что не стрелял в направлении ребенка. "Я сам отец двух детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации. Я не стрелял в том направлении", - заявил подсудимый. Он просил суд не помещать его под стражу. Адвокат Приходько также настаивал, что сторона обвинения не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.

В частности, правозащитник Приходько отметил, что в материалах суда говорится, что свидетель преступления по фамилии Кривошеев также осуществлял выстрелы, но ему не сообщено о подозрении. Защитник просит провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы определить, кто именно из фигурантов дела совершил смертоносный выстрел.

Оглашение меры пресечения Ивану Приходько

По делу об убийстве 5-летнего мальчика проходят двое полицейских. Второй задействованный в инциденте патрульный - 42-летний Владимир Петровец. Ему также должны сегодня избрать меру пресечения в Голосеевском суде. Слушания продолжились с 11.00.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Установлено, что сотрудники патрульной полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько в этот день во время отдыха употребляли спиртные напитки и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. Затею реализовали, несмотря на то, что рядом могли оказаться люди. Так правоохранители и попали в ребенка, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

Как сообщала "Страна", ребенок умер в больнице 3 июня, не приходя в сознание. Изначально областная полиция исключала огнестрел. Сообщалось, что ребенок подскользнулся и ударился головой об асфальт. Но когда стало ясно про огнестрельное ранение все сообщения про несчастный случай исчезли с сайта областной полиции. После смерти мальчика прокуроры изменили подозрение - переквалифицировав его на умышленное убийство.