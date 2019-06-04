В связи с расследованием убийства 5-летнего мальчика полицейскими фракции "Самопомич" и "Батькивщина" требуют вызвать в Верховную Раду руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова, главу Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу. Об этом они заявили с трибуны парламента во вторник, 4 июня.

Представитель фракции "Самопомич" Елена Сотник сказала, что в Раду должны прибыть Аваков, Князев и Труба и доложить о ходе расследования. "Необходимо поставить вопрос политической ответственности", - подчеркнула она.

В свою очередь представитель "Батькивщины" Сергей Соболев отметил, что фракция поддерживает позицию вызвать в парламент для публичного отчета за трагедию руководителей правоохранительных ведомств, в том числе и генпрокурора Юрия Луценко. Он добавил, что они сами должны были выступить перед людьми.

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов выразил соболезнования родителям погибшего мальчика и отметил, что БПП требует сверхбыстрого расследования и политического наказания для тех, кто покрывал преступление.

Председатель фракции "Народный фронт Максим Бурбак заявил, что Нацполиция ничего не скрывает и все материалы дела переданы в ГБР для полного и независимого расследования.

Он отметил, что подтверждением тому является то, что начальник полиции Киевщины подал в отставку и просит отправить его на Донбасс. Бурбак выразил уверенность, что виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут наказание.

Напомним, накануне вечером в больнице от пулевого ранения в голову скончался пятилетний малыш, которого подстрелили нетрезвые полицейские.

Ранее "Страна" писала о том, что у здания МВД в Киеве собралась толпа, возмущенная убийством мальчика пьяными полицейскими.