Спасатели впервые за 5 дней нашли тела туристов, погибших в результате столкновения двух теплоходов на Дунае в Будапеште. Об этом сообщает Index.hu.

Так, 3 июня, из Дуная извлекли тело мужчины, которого нашли на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии в региона Бач-Кишкун. Имени жертвы пока не назвали, но по данным венгерских СМИ - это корейский турист в возрасте около 60 лет.

Кроме того, водолазы достали из воды тело женщины. Ее нашли в обломках прогулочного теплохода, которые лежат на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария. Поисковая операция продолжается. Постоянные дожди и сильное течение мешают водолазам проводить работы. Многие из тел, как полагают спасатели, все еще находятся внутри затонувшего теплохода.

Напомним, прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn. На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туристов и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Как сообщала "Страна", в сети опубликовали новое видео столкновения катеров в Будапеште, после чего погибло 7 человек.

Напомним, капитан корабля, который столкнулся с затонувшим в Будапеште теплоходом, оказался украинцем. Сам теплоход выпустили в Херсоне еще в 1949-м. Суд в Будапеште арестовал украинского капитана на месяц.