Во вторник, 4 июня, Верховная Рада начнет рассматривать законопроект о ВСК с нормами об импичменте, а также уделит внимание вопросам местного самоуправления. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте парламента план работы.

Также сегодня утром нардепы планируют завершить рассмотрение трех вариантов законопроектов о с/х кооперации, которые начали обсуждать в пленарный четверг, 30 июня.

Потом - проект о повышении штрафа со 136 до 2550 грн за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, а также проект увеличения штрафов за игнорирование ремней безопасности. Следующий в плане работы - блок вопросов относительно местного самоуправления.

Нардепы намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о причислении к участникам дорожного движения людей, которые передвигаются на колесных креслах.

В блоке для включения в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и о создании спецучастков для голосования военнослужащих в местах временной дислокации, а также проект урегулирования порядка установления домашней солнечной электростанции мощностью до 30 кВт.

Только после этого народные избранники намерены перейти к рассмотрению во втором чтении законопроекта о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины с нормами об импичменте.

Ранее "Страна" писала о том, что Парубий обозначил сроки принятия нового Избирательного кодекса.

Также мы сообщали, что Парубий намекнул, что пойдет в Раду по спискам новой партии Порошенко.