Украинские силовиков обвинили в обстреле мечети в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правоохранителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

"В 7:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по северу Донецка. Под обстрел попала мечеть. По предварительным данным, огонь велся из миномета. Есть попадания по территории мечети", - сообщил представитель милиции т.н. "ДНР".

В это время в мечети началось празднование большого мусульманского праздника Ураза-байрам, внутри находились люди. По предварительным данным, никто не пострадал. Мусульманский праздник Ураза-байрам начинается в 2019 году 4 июня. Ураза-байрам – один из двух главных праздников в исламе. Это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан.

Напомним, по данным ВСУ, боевики вчера 13 раз открывали огонь, в том числе из запрещенного Минским процессом вооружения.

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