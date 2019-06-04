В Харькове 15 человек пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов - грузового Renault Master и маршрутного "Рута". Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области. Авария произошла во вторник, 4 июня, около 8:30 на проспекте Тракторостроителей.

"Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции города и следователи отдела следственного управления ГУ НП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как написал на своей странице в соцсети директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, маршрутка, попавшая в аварию является нелегальной.

"Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - поясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/Юрій Сидоренко

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