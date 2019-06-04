Стали известны личности полицейских, которые сегодня, 4 июня, предстанут перед судом, из-за инцидента в результате которого умер 5-летний Кирилл Тлявов. Мужчин зовут Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Владимиру Петровцу, как сообщает 24 канал, 42 года. Уже год он работает в отделе полицейского реагирования Переяслав-Хмельницкой полиции. По образованию водитель-пасечник. Инспектором ГАИ стал в 1999 году.

В 2005-2006 год работал в "Кобре", расформированной в 2008 году. После этого Петровец вернулся в дорожный патруль. В 2015 году во время реформы МВД был уволен, а затем назначен командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. С марта 2018 года работает в секторе превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

Ивану Приходько 31 год. В 2007 году он окончил Киевский индустриальный техникум, получил специальность слесаря. После армии пошел работать в ГАИ. С 2010 водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД.

В 2011 вернулся работать инспектором ГАИ. В 2015 стал командиром отделения взвода в 5 роте киевской полиции. В 2016 году был уволен из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева. Вернулся работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году Приходько получил образование в Переялав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды. С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

Иван Приходько. Фото: "Страна"

Напомним, сейчас проходит заседание где им избирают меру пресечения.

Напомним, что 31 мая четверо детей гуляли возле своих домов. Вдруг раздался хлопок, и Кирилл - один из мальчиков - упал. "Был выстрел, тогда он упал, и у него потекла кровь со лба. Он упал и тогда Денис его на спину положил", - рассказал 8-летний друг пострадавшего Артем.

Дети сбегали домой к Кириллу и привели его дядю. Тот нашел племянника с разбитой головой и вызвал "скорую". А полиция начала прочесывать местность.

В соседних кустах, рядом с местом, где играли дети, обнаружили бутылки. И тогда местные жители вспомнили, что зимой на этом же месте в стрельбе по бутылкам упражнялись местные полицейские. Один из которых жил как раз неподалеку. Двух полицейских, которые, как установлено, решили после выпивки пострелять по банкам и бутылкам, задержали.

Врачи сделали операцию по удалению поврежденного участка мозга, после чего собирались провести еще одну. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживали с помощью медикаментов.

Нейрохируги не достали пулю из головы, поскольку, по их заключению, это было нецелесообразно. После операции они пытались стабилизировать состояние пострадавшего. Однако 3 июня, около 18:00, ребенок умер, не приходя в сознание.