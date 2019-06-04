Отдел международного сотрудничества прокуратуры города Киева экстрадировал в Польшу гражданина Грузии, который находится в международном розыске по обвинению в совершении изнасилования и убийства на территории Польша. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Украины было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника в Польшу. Однако постановлением судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено"- говорится в сообщении, на сайте прокуратуры города Киева в понедельник.

Прокуратурой города Киева была подана апелляция на указанное постановление и 3 июня Киевским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба об отмене решения районного суда. "В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Польшу", - подытожили в прокуратуре.

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