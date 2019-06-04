Автором провокационного видео об аннексии Буковины Румынией, который был размещен 26 мая в YouTube и вызвал бурную реакцию как среди местных, так и в новой украинской власти, оказался румын, житель Бухареста Дан Ионеску, который называет себя писателем.

Напомним, на видео в 2022 году во время "войны между Россией и Украиной" Румыния оккупирует Одессу и Черновцы, чтобы защитить своих граждан от "российско-украинского конфликта". Матиос уже заявил о возбуждении дела о покушении на территориальную целостность страны.

В разговоре со "Страной" автор видеоролика Ионеску подтвердил, что скандальное видео - его рук дело. "Видео часть моей фэнтези-книги, написанной в жанре альтернативной истории", - сказал нам румын. Ионеску говорит, что писал о своем авторстве главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу в личку на Facebook, но тот не отвечает.

Помимо скандала с "аннексией Буковины" на Закарпатье разгорается также скандал, связанный с языковым законом, который грозит раскачать район, где проживают венгерские и румынские нацменьшинства. А президенту Владимиру Зеленскому от экс-президента Петра Порошенко помимо проблемных регионов достанется в наследство серьезный дипломатический скандал с соседними Венгрией и Румынией, которые в отместку будут блокировать все международные инициативы Украины.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на скандальное решение Рады по мове, обвинил Порошенко в антивенгерской политике, но выразил надежду, что Зеленский поспособствует отмене закона.