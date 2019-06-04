Глава НСЖУ Сергей Томиленко поздравил Юлию Мендель с назначением на должность пресс-секретаря президента Украины на своей странице в Facebook.

"Юля - известная столичная журналистка, у нее есть членский билет Национального союза журналистов Украины. Надеемся, что ее ориентиром станет организация эффективного доступа медиа к общественно важной информации, а не контроль и манипуляция информационным пространством.

Ни в коем случае пресс-секретарь не должен делить журналистов на "своих" и "чужих", "правильных" или "неправильных". Так же необходимо не демонстрировать открытость власти, реализуя договоренности со "своими" СМИ, а реально готовить президента к ответам на неудобные вопросы или критику.

Большим ожиданиям относительно пресс-секретаря нового президента является ее готовность преданно выступать адвокатом прав журналистов и свободы слова. Три года назад Юлия работала в международном отделе службы новостей телеканала "Интер" и была одной из тех, кто оказался в эпицентре нападения на телеканал, когда радикалы устроили поджог редакции. Юлия активно комментировала те события, требуя, как и мы в Союзе журналистов, как и наши международные партнеры из МФЖ, ЕФЖ или ОБСЕ эффективного расследования поджога и наказания нападающих. Требуя элементарного - безопасности для работников СМИ. К сожалению, безнаказанность за атаки на журналистов в Украине является системными. А расследование инцидента с поджогом "Интера" так ничем не закончилось ...

Рассчитываем, что в новой администрации президента будет политическая воля уважать и защищать журналистов. По крайней мере, назначение Юлии Мендель - это однозначный шаг навстречу журналистам", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель анонсировала большую пресс-конференцию Зеленского по итогам 100 дней президентства.

Напомним, в день 50-летия Гонгадзе НСЖУ потребовала осудить заказчиков его убийства.

Ранее стало известно, что за четыре месяца в Украине 23 раза нападали на журналистов.