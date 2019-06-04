Во вторник, 4 июня, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Соответствующий документ размещен на сайте ПАСЕ.

"Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее - Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию", - говорится на сайте. Там также отмечается, что эти страны должны подготовить документы для участия в июньской сессии.

Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ, во время заседания в Страсбурге 14 мая.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и аннексия Крыма. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжили действовать: российская делегация не принимала участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса.

Ранее в регламентном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрили резолюцию, которая может внести изменения в правила организации введения санкций против делегаций.