4 июня в Голосеевском суде Киева проходит заседание где избирают меру пресечения двум полицейским из Переяслава-Хмельницкого (Киевская область), которые 31 маясмертельно ранили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Ребенок умер в больнице 3 июня, не приходя в сознание.

Изначально областная полиция пыталась обставить дело как невинную случайность. Первые заявления ведомства вообще исключали огнестрел. Сообщалось, что ребенок подскользнулся и ударился головой об асфальт. Но потом, когда стало ясно, что огнестрельное ранение не скрыть, эти сообщения исчезли с сайта областной полиции. После смерти мальчика прокуроры изменили подозрение - переквалифицировав его на умышленное убийство.

Прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения подозреваемых от занимаемых должностей.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из зала суда.

10:20 Адвокат просит суд о круглосуточном домашнем аресте подозреваемых. Обвинение просит взять их под стражу, поскольку пока не установлено оружие, из которого стреляли подозреваемые.

10:17 Прокурор называет еще одну фамилию - Кривошееев. Он считается свидетелем по делу, но, по словам прокурора, мужчина также принимал участие в тех событиях и совершал выстрелы.

10:10 В суде сообщают, что обвиняемый Приходько имеет на содержании двух малолетних детей (это может считаться смягчающим обстоятельством).

Фото: Страна ua

09:54 Как сообщает корреспондент "Страны", в Голосеевском районном суде началось слушание по делу смерти 5-летнего Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения двух правоохранителей. В судебном зале слушается дело одного из подозреваемого - Приходько Ивана Олеговича.



09:40 Стало известно, что утром у здания МВД, где вчера активисты требовали справедливого расследования убийства Кирилла Тлявова, убрали импровизированный мемориал - игрушки и лампадки, которые принесли вчера. Об этом на своей странице в Facebook пишет корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

"Игрушки убрали. Свечки тоже. При нас вывезли шины", - написала она. Кроме этого, на асфальте также зарисовали надписи "Аваков" и "Убийцы", которые накануне нанесли активисты.

09:35 Суд еще не начался. Перед заседанием двум подозреваемым должны вручить новые сообщения о подозрения, переквалифицированные по более тяжкой статье после смерти ребенка.

09:25 По приблизительным подсчетам, перед судом около 500 правоохранителей - полиция специального назначения и нацгвардейцы.

09:20 По дороге в Голосеевский райсуд и на территории квартала, находятся минимум три десятка правоохранителей в красных беретах - спецслужащие, которые охраняют правопорядок.

09:19 Под зданием суда ажиотаж - там очень много активистов и журналистов.

09:09 Перед судом сегодня предстанут старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Владимиру Петровцу - 42 года. Уже год он работает в отделе полицейского реагирования Переяслав-Хмельницкой полиции. По образованию водитель-пасечник. Инспектором ГАИ стал в 1999 году. В 2005-2006 год работал в "Кобре", расформированной в 2008 году. После этого Петровец вернулся в дорожный патруль. В 2015 году во время реформы МВД был уволен, а затем назначен командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. С марта 2018 года работает в секторе превенции водной полиции Переяслава-Хмельницкого.

Ивану Приходько 31 год. В 2007 году он окончил Киевский индустриальный техникум, получил специальность слесаря. После армии пошел работать в ГАИ. С 2010 водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 вернулся работать инспектором ГАИ. В 2015 стал командиром отделения взвода в 5 роте киевской полиции. В 2016 году был уволен из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева. Вернулся работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году Приходько получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды. С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

09:05 После смерти ребенка прокуроры Киевской областной прокуратуры изменили подозрение с переквалификацией содеянного полицейскими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. По статье об умышленном убийстве подозреваемым грозит от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

09:00 Заседание должно было начаться в 09:00.

08:50 К суду стянули силовиков.

Фото: УНН

31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Установлено, что сотрудники патрульной полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько во время отдыха употребляли спиртные напитки. И решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам - несмотря на то, что это был населенный пункт и рядом могли оказаться люди. Так и попали в ребенка, который в это время находился на детской площадке - а она была возле дома, где развлекались полицейские.