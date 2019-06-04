Компания Apple подтвердила, что в новой операционной системе MacOS 10.15 откажется от программы iTunes. Вместо нее появятся три отдельных приложения: "Подкасты", "ТВ" и "Музыка". Об этом стало известно на конференции для разработчиков WWDC.

Новые приложения получили красочные боковые панели и понятное меню, по которому проще ориентироваться, чем в iTunes, отмечает The Verge. В приложении "Музыка" пользователи будут получать персональные рекомендации, а в "ТВ" будут доступен эксклюзивный контент от Apple, а также шоу от сторонних производителей, например, Showtime и HBO.

Все ранее купленные записи и созданные плейлисты будут доступны в новой медиатеке.

Плеер iTunes появился в 2001 году, спустя два года внутри приложения появился онлайн-магазин iTunes Store. Программу iTunes в разное время использовали для синхронизации плееров iPod с компьютерами, а также для настройки новых смартфонов iPhone.

Ранее сообщалось, что Apple получила патент на складной экран. Также, как сообщала "Страна", в гибких iPhone внедрят технологию подогрева экрана. В тексте производитель iPhone отмечает, что низкие температуры могут быть проблемой для их дисплеев.