Банда мошенников в течение трех лет выманила свыше 80 миллионов евро у политиков и бизнесменов со всего мира от имени французского министра обороны Жан-Ива Ле Дриана (при президентстве Франсуа Олланда), требуя денег для "секретной операции" по выкупу заложников. Об этом сообщает Международное французское радио RFI со ссылкой на газету Le Figaro.

Среди жертв обмана - немало известных имен: Ага Хан, один из богатейших людей планеты (выплатил мошенникам более 18 миллионов евро), владелица марки шампанского Шато Марго (три миллиона), один из сыновей Франсуа Миттерана (сумма неизвестна). Больше всего "потратил на заложников" один турецкий бизнесмен, большой франкофил, не пожелавший называть своего имени - он заплатил мошенникам 41 миллион евро. Жертвами обмана были не только частные лица, но и предприятия (Vinci, Areva, Aerospace, Mouton Rothschild), и даже благотворительные фонды и НКО. Выпросить денег (правда, безуспешно) преступники пытались у лионского кардинала Барбарена (осужденного за недоносительство по делу о педофилии), у архиепископа Парижа, а также у бизнесмена Пьера Берже, спутника жизни Ив-Сен Лорана.

Схема обмана была проста: один из мошенников звонил жертве и представлялся личным советником Жан-Ива Ле Дриана. Далее следовал звонок по скайпу, в котором "псевдоминистр" сообщал, что для операции по спасению французских заложников нужны деньги. Так как официально Франция не платит выкуп за заложников, деньги должны переводиться похитителям с частного счета. Потом эти деньги спонсорам обещали вернуть. "Франция благодарит вас", - так обычно завершалась беседа.

Двух минут плохой связи и сверхъестественного дара убеждения обычно было достаточно, чтобы люди попадались на крючок. При этом мошенникам удавалось имитировать голос Жан-Ива Ле Дриана, а свое лицо они скрывали под удачно сделанной силиконовой маской министра. В МИД Франции, просмотрев запись одного такого разговора, сочли, что сходство поразительно. Все было продумано до деталей: обстановка, французский флаг и даже телефон - все было очень похоже на настоящий кабинет министра. Мошенникам было известно все о местонахождении и перемещениях не только Жан-Ива Ле Дриана, но и двух его настоящих советников, от имени которых они звонили миллионерам.

Схема успешно работала с 2015 года, до лета 2016 года. Мошенники обзвонили более 150 человек в более чем 40 странах.Впрочем, были и те, кто не поддался на обман. Например, президент Сенегала Маки Салл не выплатил деньги, потому что настоящий министр обычно обращался к президенту на "ты", а мошенник в разговоре произнес "вы". Похожая ситуация возникла с президентом Габона. "Когда Ле Дриан хочет мне позвонить, он набирает номер моего мобильного, а не обращается через секретариат", - рассказал Али Бонго. В аппарате президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо остановили операцию по переводу денег буквально в последний момент, позвонив для уточнений во французский МИД.

Аферистов удалось разоблачить только феврале этого года: полиция арестовала трех мошенников, однако правоохранители не уверены, что на свободе не остались другие члены банды. Это мужчины в возрасте от 37 до 47 лет, проживавшие в пригороде Тель-Авива. Глава "шайки" был осужден во Франции за другое преступление. Этот персонаж, 51-летний Жильбер Шикли, заслуживает отдельного повествования Le Figaro. Газета называет его "жадным", "вульгарным" "нарциссом","с поразительным апломбом и даром убеждения", "надменным и уверенным в себе".

В августе 2017 года Жильбер Шикли отправился в Украину, чтобы, как предполагает полиция, приобрести новую силиконовую маску французского политика. Украинская полиция арестовала его по запросу французских властей. Как сообщала "Страна", легендарному французскому мошеннику "надели мешок на голову и вывезли в Борисполь".