В течение суток, 3 июня, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает Генштаб ООС на странице в Facebook.

Враг также обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции ООС:

трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов калибров 120 мм и 82 мм;

вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Каменка – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новотроицкое – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Водяное – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи города Попасная – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новозвановка – из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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