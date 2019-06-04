Вечером 4 июня, когда митингующие радикалы жгли файеры и "дымовухи" под зданием МВД на улице Богомольца, на официальную электронную почту патрульной полиции Киева пришло очередное письмо от "минеров" с суперзащищенного швейцарского аккаунта protonmail.com.

Ранее с этого же почтового адреса уже приходили письма с угрозами взрывов важных инфраструктурных объектов и упоминанием экстрасенса Игоря Бомбушкара. Якобы причиной "минирований" и есть деятельность этого "мага".

По информации наших источников в МВД, во вчерашнем послании просто был указан перечень больниц, садиков и других объектов включая дипмиссиию США, которые якобы должны взорваться, но не было указано ни времени "взрывов",ни других подробностей.

Просто сказано что "взрывы произойдут" по следующим адресам и "полетят обугленные трупы":

  • горбольницаN 7 на улице Котельникова;
  • Областная клиническая больница в переулке Нестеровском;
  • госпиталь ГУВД  на Майбороды; Больнице на улице Соломенская;
  • клиническая больница №9 на Рижской;
  • клиническая больница №10 в Голосеевском переулке;
  • горбольница №11 по улице Рогозовской 6;
  • горбольница по улице Зоологическая;
  • психоневрологический диспансер на Миропольской;
  • противотуберкулезная больница на Харьковском шоссе.

Также "минеры" пообещали взорвать детсадики Киева:

  • "Клеверкидс" на Героев Сталинграда;
  • "Планета Детства" на  Березняковской;
  • "Спортивный" на Оноре де Бальзака;
  • "Бейби стар" на  Виктора Забилы;
  • "Аристотель" на улице Мейтуса;
  • "Монтессори" на Анны Ахматовой;
  • "Детская дача" на Садовой.

Еще в письме были угрозы взрывов в посольстве США, гипермаркетах "Ашан", АТБ, "Сильпо" и в посольстве США, а также в домах (номера не были указаны) на улицах Джона Маккейна и Романа Скрипниченко. По указанным объектам проводились проверки на предмет выявления взрывчатых веществ, но прогнозировано ничего не нашли.

Полиция завела дело по ч.1 ст.259 УК Украины ("Заведомо неправдивое сообщение о взрывах").Но поймать минера, как сознаются наши источники в Киберполиции, практически нереально потому как швейцарский платный почтовый сервис proton.mail  устроен так что даже держатели серверов в Швейцарии не владеют конфиденциальной информацией о своих абонентах. Поэтому даже если подключить международно-правовую помощь в рамках Европейской конвенции о выдаче правонарушителей, вряд ли это поможет.

Ранее "Страна" писала, как Посольство Пакистана "минировали" с почты "vovanzelen". Кроме этого, мы сообщали, как в Кривом Роге сообщили о минировании дома, где живут родители Зеленского.

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