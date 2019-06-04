Погода во вторник, 4 июня, в Украине резко сменится с жаркой и сухой на штормовую с сильными грозами, ливнями и местами – градом. В некоторых областях ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Погода на востоке Украины будет дождливой, в регионе ожидаются сильные грозы. Температура воздуха ночью составит +15...+17 градусов, днем ожидается +26...+28 градусов, местами до +29 градусов. В южных областях также пройдут грозы, местами возможен град. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+19 градусов, дневная - от +24 до +29 градусов. В Крыму пройдет гроза. Ночью +16...+18 градусов, днем ожидается +26...+28 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют дождливую погоду с грозами. Ночью ожидается +15...+17 градусов, днем столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Западные области снова накроет грозами, сильными дождями и возможен град. Ночная температура воздуха составит +14...+16 градусов, днем воздух прогреется до +23...+25 градусов.

В центральной части прогнозируются дожди и грозы. Ночная температура воздуха будет в пределах +15...+17 градусов, днем ожидается от +26 до +28 градусов. В Киеве 4 июня пройдет небольшой дождь. Ночью температура будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Прогноз погоды на 4 июня Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", неделя началась с грозовых дождей, которые обошли Киев стороной.

Также мы писали о том, что в Украину пришла жара до +33, но часть страны опять зальют дожди.