Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться сразу после саммита G20, который пройдет 28-29 июня 2019 в немецком Гамбурге. Передовать ей может личный контакт Трампа и главы РФ Владимира Путина.

Об этом рассказал внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире Радио Свобода.

"Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20", - сообщил он.

"Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки", - добавил Тизенгаузен.

Он предположил, что, как ни парадоксально, но скорее всего, одним из катализаторов этой встречи стал генпрокурор Юрий Луценко, имея в виду расследование в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings.

"В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", - считает Тизенгаузен.

Напомним, что СМИ сообщили о том, что Трамп пригласил Зеленского в Белый дом для серьезного разговора. После этого в АП подтвердили приглашение Зеленского в Белый дом.

При этом в США предложили сделать Украину главным союзником Америки. Так, проект закона об усилении поддержки Украины был презентован в Палате представителей Конгресса США. В частности, документ предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс.