В Киеве в ночь с 3 на 4 июня похитили человека. Как сообщил по линии 102 свидетель происшествия, событие случилось в Подольском районе столицы.

Он уточнил, что на улице Нижний Вал неизвестные схватили человека, затолкали его в багажник и уехали в неизвестном направлении. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

В 23:10 по всему Киеву полиция ввела оперативный план "Перехват".

Свидетели не увидели пол человека, которого силой затолкали в багажник. Они сказали, что автомобиль Honda Accord был синего цвета и с номерами одесской области. Предварительные номерные знаки машины: "ВН3583СЕ". Информация уточняется, патрульные экипажи столицы ищут автомобиль по заявленным приметам.

Напомним, что под Киевом вводили план "Перехвата" из-за похищения двух девочек из садика. Позже оказалось, что детей забрала мама.

Ранее мы писали, как в Киеве похитили человека ради социального эксперимента.