Президент США Дональд Трамп поддержал выход Великобритании из Европейского Союза, если Brexit не нарушит экономическую и финансовую стабильность в мире.

"Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства", – говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Вашингтон готовится к любому исходу по поводу Brexit.

Ранее Трамп рекомендовал Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 50 млрд долларов за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit.

Отметим, что президент США сейчас пребывает с визитом в Британии.