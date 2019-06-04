В Украинском институте национальной памяти заявили, что правовой коллизии в связи со сносом в Харькове памятника Жукову не возникает. Об этом в ведомстве Владимира Вятровича заявили, комментируя слова спикера президента Украины Юлии Мендель.

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации (пп. "Г" п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима", - сообщил в заявлении Института юрист УИНП Сергей Рябенко, добавив, что закон (п.6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты, а исключение - деятели науки и культуры, которые "очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения".

Что касается инициативы назвать именем Жукова проспект генерала Григоренко в Харькове, то Рябенко отметил, что "механизма" вернуть "название Жукова нет".

"Назвать заново - запрещено законом. Эта инициатива противоречит части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Исключения этой части не касаются объектов топонимики", - пояснил он.

Отметим, что это заявление было ответом пресс-секретарю Зеленского. Назначенная в понедельник на эту должность Юлия Мендель заявила, что "закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям, но одновременно там есть пункты Д и Е части 4 статьи 1, которые говорят, что если эти советские деятели были задействованы в противостоянии с нацистами, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукову, но и переулка Жукова, который существует".

Напомним, 2 мая в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" призвали руководство страны расследовать обстоятельства, и заявили, что готовы восстановить памятник за собственные средства.

Ранее "Страна" собрала реакцию украинцев на это происшествие.